Эквадор недопоставил в Россию чуть больше 4,5 млн ящиков бананов с начала года

Эквадор недопоставил в Россию с начала 2022 года около 4,54 млн ящиков бананов на фоне спецоперации на Украине. Об этом сообщается в докладе Ассоциации экспортеров бананов Эквадора (AEBE).

Согласно расчетам ассоциации, совокупные потери в поставках бананов в Россию и на Украину в период с января по август 2022 года оцениваются в 4,91 млн ящиков (один ящик весит 18,14 кг). Причем большая часть из этого объема приходится на Россию (4,54 млн).Всего же в период с января по июль Россия получила 52,15 млн ящиков бананов (данные за август не учитывались).

По данным ассоциации, Россия для Эквадора является вторым крупнейшим покупателем бананов после Евросоюза (ЕС), на который за первые семь месяцев 2022 года ушло 62,53 млн ящиков. Несмотря на то, что 4,54 млн ящиков в общем объеме кажется небольшой потерей, в августе Россия недополучила уже 5,55 млн ящиков, что говорит об ухудшении ситуации с поставками.

В докладе указали, что для Украины ситуация складывается еще хуже, так как всего с января по август Эквадор поставил в эту страну лишь 800 тыс. ящиков, а в период с мая по август поставок не было вообще.

В начале октября директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что более 40 млн человек в арабском мире может грозить нехватка продовольствия из-за усиления глобального энергетического кризиса.