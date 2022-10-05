Росрыболовство разработает новую систему подсчета улова и производства рыбы

Росрыболовство решило разработать новую систему учета реально добытой и реализованной продукции на рынке из-за расхождений в показателях. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на сообщения от участников рынка.

Отражаемое в отчетах производство рыбы, в том числе лососевых, на предприятиях, занимающихся аквакультурой, зачастую оказывается в несколько раз выше фактически реализуемых на рынке объемов. Например, при выпуске 130 тыс. тонн лосося сейчас продается не более 60 тыс. тонн. Поэтому, из-за сложного механизма подсчета, Росрыболовство хочет разработать специальную цифровую платформу для создания прозрачных механизмов сбора данных.

Источник издания отметил, что на основании данных о производстве формируются ориентиры для поддержки отрасли за счет средств бюджета. Расхождения в данных приводят к ситуациям, когда под видом аквакультуры в оборот вводится браконьерская продукция. При этом в Росрыболовстве указали, что работа над созданием платформы уже ведется. Однако для начала необходимо утвердить все на законодательном уровне.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что проблемы с отчетность почти никак не влияют на рынок, однако их лучше устранить для прозрачного субсидирования и лучшего прогнозирования.

В середине июня ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) доказали эффективность новой российской технологии разведения чира, муксуна и других сиговых рыб в искусственных условиях. По их словам, новая методика не только ускоряет рост рыбы в промышленных целях, но и поможет восстановить исчезающие природные популяции.