Аналитик Вавилов заявил, что обменники могут не принять стертые и поврежденные доллары

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Банки и обменные пункты могут не принять к обмену купюры долларов из-за разного рода повреждений, что создает ряд сложностей. Об этом «Прайм» заявил специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Поврежденные, потертые или разрисованные купюры, а также купюры определенных годов выпуска могут быть не приняты для обмена», — отметил Вавилов.

По его словам, финансовые организации неохотно берут доллары, выпущенные до 1996 года из-за большого числа фальшивок. То же самое касается 100-долларовых банкнот 2006 года. При сомнениях в подлинности банкноты могут быть отправлены на проверку в Банк России.

Он добавил, что банки могут принять порванные или постиранные доллары, однако пускать их в обратный оборот не имеют права. Кроме того, у каждого кредитного учреждения свои правила работы с ветхими или поврежденными купюрами. То есть в одном месте могут не принять поврежденную купюру, а в другом возьмут без проблем.

4 октября аналитик КСП Капитал Михаил Беспалов порекомендовал россиянам диверсифицировать вложения в валюты, которые не подвержены инфраструктурным рискам. Он указал, что западные страны могут ввести санкции, которые затруднят торги евро и долларами на бирже. Диверсификация инвестиций, по его словам, оптимальный вариант в текущей ситуации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть