В России будут производить чипы для карт и микросхемы для паспортов

Зеленоградский завод «Микрон» поможет компании «НМ-Тех», которая перезапускает обанкротившийся завод «Ангстрем-Т», в освоении производства микросхем для биометрических паспортов и медицинских полисов, а также чипов для банковских карт. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление Минпромторга.

В Минпромторге заявили, что 4 октября на форуме «Микроэлектроника-2022» зеленоградский полупроводниковый завод «Микрон» подписал соглашение о партнерстве с ООО «НМ-Тех». По соглашению «Микрон» окажет содействие «НМ-Тех» в освоении производства микросхем для биометрических паспортов и медицинских полисов, а также чипов для банковских карт. Это необходимо сделать для увеличения объемов выпуска, так как спрос превышает выпускные возможности «Микрона».

По словам исполнительного директора «НМ-Тех» Сергея Царапкина, у компании есть современное оборудование и специалисты, которые помогут наладить запуск в кратчайшие сроки. При этом собеседник издания на рынке электроники указал, что для изготовления чипов для паспортов и банковских карт нужно освоить выпуск полупроводников по топологии тоньше, чем 250 нм.

Заведующий базовой кафедрой микро- и наноэлектроники МФТИ, член-корреспондент РАН Евгений Горнев подчеркнул, что проект достаточно сложный. Речь идет о том, что оборудованию необходимо обслуживание и ремонт, а в условиях санкций приобрести запчасти достаточно сложно. Также для пуско-наладки нужны специалисты по работе с фотолитографическими установками, которых надо искать по всему миру.

В начале сентября «Коммерсант», ссылаясь на источники на рынке электроники и в правительстве писал, что зеленоградский завод по выпуску чипов «Микрон» получит от Фонда развития промышленности (ФРП) 7 млрд рублей на «масштабирование производства».