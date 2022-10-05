РИА «Новости»: нефть Urals торговалась в сентябре в ЕС со скидкой $18–22,5 за баррель

Российская экспортная нефть марки Urals в сентябре торговалась в Европе со скидкой $18–22,5 за баррель. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с данными, на которые опирается Минфин РФ.

По информации агентства, стоимость нефти при этом составляла $62–72 за баррель.

«Дифференциал в сентябре от 18 до 22,5 доллара», — поделился собеседник агентства данными о скидках на российскую нефть.

Согласно данным Минфина, средняя цена на российскую нефть марки Urals снизилась на 8,7% по отношению к августу, на 5,8% по отношению к сентябрю прошлого года и составляла $68,3 за баррель.

Ранее газета The Financial Times писала, что Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ планируют объявить о значительном сокращении производства нефти. Отмечается, что объемы снижения производства пока не согласованы, при этом Россия и Саудовская Аравия, пишет издание, «настаивают на сокращении на 1–2 млн баррелей в день или более», это поэтапно будет введено в течение нескольких месяцев.