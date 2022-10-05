«Яков и партнеры»: энергетическая война может обойтись Европе в 16 млн рабочих мест и €1,6 трлн

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На смягчение последствий энергетического кризиса, вызванного антироссийскими санкциями и отказом от российского газа, Европе потребуется €1,6 трлн. Кроме того, под угрозой существования могут оказаться 16 млн рабочих мест. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (основана партнерами из агентств большой тройки: McKinsey & Company, BCG и Bain & Company).

Как следует из второй части исследования компании «Европейский энергетический баланс», с которым ознакомилась «Газета.Ru», страны Европы начали регуляторные и финансовые интервенции, чтобы сгладить последствия энергетического кризиса. Уже сейчас он привел к росту цен на энергоносители, электричество, это повлекло закрытие предприятий и проблемы с продовольствием в ЕС.

«Общие расходы ЕС на компенсацию затрат на газ бизнесу и домохозяйствам, дополнительные компенсации сотрудникам остановившихся предприятий, инвестиции в снижение энергозависимости и другие меры в 2023 году могут составить суммарно 1–1,6 трлн евро. Это сравнимо с потенциальными потерями ВВП при отсутствии активного противодействия кризису, но должно позволить избежать эффекта домино и дальнейшего ослабления экономики», – отметила партнер «Яков и Партнеры» и соавтор отчета Елена Кузнецова.

По ее словам, кризис приведет к росту числа банкротств и эффекту домино в финансовом секторе. Потребительский спрос упадет, бизнес будет закрывать инвестиционные программы. Ряд наиболее энергоемких отраслей из-за нехватки газа и роста стоимости энергоносителей в целом может оказаться неконкурентоспособен. В результате предприятия могут сократить производство на 10–60% от уровней 2021 года, делают вывод в аналитики.

Остановка предприятий, в свою очередь, повлечет сокращение рабочих мест.

«В сфере производства продуктов питания сокращения могут коснуться 1,4 млн человек. В целлюлозно-бумажном производстве – 800 тыс. человек. В металлургии и производстве неметаллической минеральной продукции – по 600 тыс. человек соответственно», — уточняется в исследовании. Всего под сокращение могут попасть 16 млн европейцев, следует из документа.

В первой части исследования авторы уточнили, что отказ ЕС от газа из России приведет к остановке производства в Европе.

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