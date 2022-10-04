Пентагон отверг причастность США к утечкам газа на «Северных потоках»

Заместитель помощника американского министра обороны по делам России, Украины и Евразии Лора Купер заявила, что Соединенные Штаты не причастны к утечкам газа на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«США не были причастны никоим образом», — сказала Купер, комментируя ситуацию с газопроводами.

Представитель Минобороны США добавила, что у Вашингтона «нет какой-то новой информации» о случившемся.

В пресс-службе береговой охраны Швеции ранее заявили, что на «Северных потоках» по-прежнему продолжается одна из утечек газа. По данным ведомства, на поверхности моря видно пятно диаметром около 20 м.

Утечки газа на «Северных потоках» произошли на прошлой неделе. Точные причины ЧП пока неизвестны, идет расследование. Часть западных СМИ поспешили обвинить в произошедшем Россию. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона будет разбираться кто виноват в саботаже трубопроводов. Предварительно, по его словам, в этом заинтересованы США, Польша и Украина.