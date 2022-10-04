Twitter согласилась закрыть сделку по продаже компании с Маском

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Twitter согласилась на предложение американского миллиардера, основателя компании SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска закрыть сделку по продаже компании по изначальной стоимости в $54,2 за акцию. Об этом говорится в заявлении компании в социальных сетях.

Торги акциями Twitter, которые были приостановлены на большую часть дня, возобновились. Цена акций выросла почти на 22,24% до $52, свидетельствуют данные биржи.

Ранее Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по изначальной стоимости. При этом в течение нескольких месяцев он пытался расторгнуть контракт, подписанный в апреле, утверждая, что руководство компании ввело его в заблуждение относительно числа пользовательской социальной сети и распространенности автоматических учетных записей, известных как боты. Новым поводом для расторжения сделки стало решение Twitter Inc. о выплате компенсации в размере $7,75 млн Пейтеру Затко и его адвокатам. Затко является бывшим начальником службы безопасности компании.

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