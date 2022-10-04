Власти Омской области заявили о нехватке средств для выплат мобилизованным

Губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион испытывает трудности с выделением средств на единовременную выплату мобилизованным жителям, передает ТАСС.

Он уточнил, что дефицит бюджета области составляет 12 млрд рублей, по уровню бюджетной обеспеченности регион и так уже спустился с 29-го на 51-е место. По словам Буркова, неизвестно, из каких средств придется выплачивать зарплаты жителям.

«Эта проблема с отсутствием средств на единовременные выплаты очень больная», — заявил Бурков, но добавил при этом, что власти займутся поиском решения.

Ранее в ГД внесли законопроект о единовременной выплате в 300 тыс. руб. для мобилизованных.

Ранее военный комиссар Якутии Александр Авдонин сообщил, что мобилизованные россияне будут получать заработную плату от 205 тыс. рублей в месяц. Авдонин подчеркнул, что попавших под мобилизацию граждан страны будут приравнивать к военнослужащим-контрактникам.