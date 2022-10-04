Bloomberg: «потолок» цен на российскую нефть могут ввести через несколько недель

Государства Большой семерки официально объявят о введении ограничений цен на российскую нефть «в течение нескольких недель». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства финансов США.

Об этом шаге будет объявлено «существенно раньше 5 декабря», заявил помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис. Отмечается, что в тот же день должны вступить в силу санкции Евросоюза в отношении экспорта российской нефти.

Ранее Харрис рассказал, что новые санкции G7 в отношении России, затрагивающие нефть и нефтепродукты, будут вводиться в три этапа. Он пояснил, что лимит цены будет достаточно высоким, чтобы стимулировать Москву поддерживать добычу и будет выше предельных издержек добычи для самой дорогой нефтяной скважины в России.

На фоне новостей о планах властей Евросоюза ввести предельные цены на российское сырье стоимость нефти Brent поднялась выше $90 — до $90,88 за баррель.