Bloomberg: Венгрии, вероятно, придется заплатить России дополнительные €4 млрд за газ зимой

Венгрии, возможно, придется заплатить по меньшей мере €4 млрд за российский газ в предстоящий зимний отопительный сезон без учета отсроченного платежа «Газпрому» в размере около €1,9 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Венгерская компания MVM ранее заключила с «Газпромом» соглашение об отсрочке платежа за газ в связи резкими колебаниями цен на предстоящий зимний период.

«Венгрии, вероятно, придется заплатить около 4 млрд евро или больше за российский газ в течение европейской зимы, не считая отложенной суммы, которая оценивается в 1,9 млрд евро», — говорится в материале.

Выплаты по сделке с «Газпромом» растянут на три года. В первый год концерн заплатит 20% от суммы, которая будет перенесена, в следующие два — по 40% от суммарного размера. При этом сумма, подлежащая переносу, будет иметь процентную ставку, эквивалентную трехлетнему международному суверенному долгу Венгрии по состоянию на середину сентября. Этот показатель на тот момент предположительно составлял около 3,5%, утверждает Bloomberg.

О сделке между венгерской MVM и «Газпромом» по отсрочке платежей за российский газ стало известно 3 октября. Соглашение поможет стабилизировать поставки топлива в разгар энергетического кризиса предстоящей зимой. В свою очередь, MVM благодаря достигнутому соглашению сможет повысить свою финансовую гибкость и ликвидность.