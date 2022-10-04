Nord Stream AG заявила о невозможности исследования «СП-2» из-за Дании и Швеции

Компания-оператор «Северного потока — 2» Nord Stream AG сообщила об отсутствии возможности обследовать поврежденные участки газопровода в связи с отсутствием на это разрешений от датских и шведских властей.

В заявлении компании говорится, что шведские власти запретили в районе Балтийского моря, где произошла утечка газа, судоходство, постановку на якорь, водолазные работы, использование управляемых подводных аппаратов и т.д.

Датские же ведомства сообщили, что сроки обработки запроса Nord Stream AG на проведение работ могут составить более 20 рабочих дней.

Кроме того, владелец судна, зафрахтованного Nord Stream для исследовательских работ, заявил, что у него нет необходимого разрешения от МИД Норвегии.

В Nord Stream AG указали, что продолжат взаимодействие с компетентными органами власти. По данным компании, давление в обеих нитках газопровода «Северный поток» стабилизировалось.

Ранее в компании заявили, что взаимодействуют с заинтересованными государственными органами и приступят к обследованию и оценке состояния газопровода по завершении полицейского расследования на месте преступления и снятия оцепления.