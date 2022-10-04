Девелопер Ручьев заявил о резком спаде продаж жилья в России из-за санкций

С конца февраля 2022 года в России наметилась тенденция резкого спада жилья, и она продолжится в обозримом будущем. Слова главы компании «Основа» Александра Ручьева приводит «РИА-Недвижимость».

«Сейчас по отрасли есть такая проблематика, что в построенных домах, введенных в этом году, количество непроданных квадратных метров составляет 30-40%, это такая статистика практически по всей стране <....> Потому что с февраля начали падать продажи, и мы видим, что динамика только нарастает», — заявил Ручьев.

По его словам, исправить тенденцию на рынке недвижимости в России могла бы финансовая помощь государства. В качестве варианта Ручьев предложил властям выкупать часть непроданного жилья у девелоперов.

«Если бы государство по регионам сформировало некий план выкупа жилья, под него девелоперы смогли бы сформировать свои производственные планы и иметь хотя бы тот минимум, который необходимо производить», — объяснил Ручьев.

4 октября директор управления вторичного рынка «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома заявил о трехкратном росте числа заявок на продажу жилья в Москве после начала мобилизации. Желающие быстрее избавиться от жилья готовы сделать желающим приобрести объект скидку до 20%. На ситуацию оказывает влияние ряд факторов, включая общую неопределенность на российском рынке недвижимости из-за международных санкций.