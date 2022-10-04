Эксперт Шапкин объяснил повышение цены на игристое вино лоббизмом виноделов Крыма и Кубани

Краснодарские и крымские компании пролоббировали повышение минимальной розничной цены на игристое вино, чтобы выровнять конкуренцию в свою пользу. Об этом «Газете.Ru» заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Ранее Минфин предложил повысить с 1 января 2023 года минимальную розничную цену на игристое вино в 1,4 раза до 239 рублей за бутылку объемом 0,75 литров. Соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале regulation.gov.ru.

«Повышение минимальной розничной цены произошло потому, что краснодарские и крымские компании, продающие игристые вина в среднем за 500-600 рублей, пролоббировали это повышение. Эти компании хотят выровнять конкурентную ситуацию в свою пользу. Хороший производитель игристых вин по минимальной цене – Дербентский завод. Он является абсолютным лидером рынка. Продавая игристое вино в среднем за 200 рублей, он отбивает рынок у крымских и краснодарских компаний. Этим и обусловлен их лоббизм», — рассказал Шапкин.

По его словам, ставка акциза не стала определяющим фактором повышения минимальной розничной цены на 4%.

«Логично было повышать минимальную розничную цену не более чем на 4%», — считает Шапкин.

Действующая минимальная розничная цена на игристое вино – 169 рублей – была установлена 1 января 2021 года. Показатель должен был действовать до 31 декабря 2026 года.

Согласно проекту приказа, новая минимальная розничная цена на игристое вино будет установлена с 1 января 2023 года до 31 декабря 2028 года. В пояснительной записке к документу говорится, что увеличение показателя связано с повышением акциза, уровнем инфляции, ростом затрат на производство и логистику, проблемами с импортом оборудования.

Ранее Минфин предложил повысить минимальные розничные цены на крепкий алкоголь. С нового года цена бутылки водки объемом 0,5 литра вырастет на 20 рублей до 281 рублей. Бренди подорожает на 27 рублей до 375 рублей, коньяк — на 37 рублей до 517 рублей.