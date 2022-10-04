Президент Нагорного Карабаха предложил миллиардеру Варданяну должность госминистра

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян предложил миллиардеру Рубену Варданяну занять пост государственного министра республики. Об этом глава республики написал в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (компания-владелец Meta (признана экстремистской организацией) признана экстремистской организацией).

«Я готов предоставить Варданяну широкие полномочия и жду его решения», — отметил Арутюнян.

По его словам, его сообщение никак не означает то, что работа действующего государственного министра Артака Бегларяна стала неэффективной. Однако с учетом возникающих вызовов необходимо объединить общенациональные усилия. Кроме того, уже пришло время действовать.

Варданян является президентом инвестиционной компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователем семейного фонда RVVZ Foundation, а также одним из основателей Московской школы управления «Сколково». Состояние Варданяна оценивается в $1 млрд.

1 сентября Варданян заявил о переезде в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) и отказе от гражданства России.