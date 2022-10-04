Типографии предупредили о возможной остановке работы из-за дефицита зарубежного оборудования

Российские типографии предупредили о возможной остановке работы из-за отказа производителей из Европы, Северной Америки и Японии поставлять оборудование и запчасти в виду санкций против РФ. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на участников рынка.

«Часть европейских компаний разорвали контракты по собственной инициативе. Другая часть западных производителей прекратили сотрудничество с российскими типографиями после введения 8 апреля Советом Европы пятого пакета санкций. Он запретил импорт в Россию оборудования для флексографии, офсетной, глубокой и высокой печати, переплетных машин», — отметил гендиректор типографии «Парето-принт» Павел Арсеньев.

Участники рынка сошлись во мнении, что цены на расходные материалы после вступления в силу санкций поднялись на 40%. При этом ситуация с оборудованием и комплектующими на рынке полиграфии достаточно сложная. Из-за этого, возможно, придется разбирать старые машины и пользоваться подержанными запчастями.

Аналитики посчитали, что из-за зависимости от зарубежного оборудования дефицит мощностей будет лишь усиливаться. Вполне вероятно, что в будущем заказы на печать могут размещаться в Китае, Индии, Иране. Однако сейчас единственное, что может спасти отрасль, это запуск в ближайшие полгода совместных предприятий с Индией и Китаем.

18 августа главный инженер-технолог киноконцерна «Мосфильм» Алексей Сеньковский заявил, что на сегодняшний день не представляется возможным заменить иностранное оборудование аналогами из России.