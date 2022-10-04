Нидерландский производитель консервов Hak остановил производство из-за дорогой энергии

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Один из крупнейших поставщиков консервированных овощей нидерландская компания Hak решила остановить свое производство как минимум на шесть недель из-за больших расходов на электроэнергию. Об этом сообщает издание Nos, ссылаясь на сообщение компании.

В публикации указали, что при текущих ценах на электроэнергию продолжать производство до зимы нецелесообразно. При этом у компании есть запас товаров на непредвиденный случай, чтобы продукты были представлены в магазинах.

По словам управляющего директора компании Тимо Хугебума, речь по большей части не о высокой цене, а о неопределенности. То есть неясно, какая ситуация на рынке будет в январе или феврале. Поэтому для большей уверенности производство будет закрыто.

Он добавил, что компания собирает овощи с полей, затем раскладывает по стеклянным банкам. Для их нагрева потребляется много энергии. Кроме того, сами банки стали обходиться еще дороже из-за выросших расходов на электроэнергию.

В начале сентября агентство Bloomberg сообщило, что шесть из десяти предприятий в Великобритании могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию. По данным опроса группы Make UK, представляющей интересы британских производителей, почти половина производителей испытали на себе скачок стоимости на электроэнергию более чем на 100% за последний год.

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