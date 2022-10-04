В институте РАН рассказали о перспективах российской экономики на ближайшие 30 лет

close
100%
Alex Grimm/Reuters

Среднегодовой прирост ВВП России может снизиться с 2% в 2021-2025 годах до 1,2% в 2041-2050 годах при инерционном сценарии развития событий. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статью директора Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александра Широва.

«Такие темпы, особенно в условиях внешнеэкономических ограничений, не позволят сохранить конкурентоспособность российской экономики. Ускорить эти темпы до 3,4% в год в теории способны меры макроэкономической политики и ряд технологических нововведений», — отметил Широв.

В статье Широв указал, что применение новых технологий послужит основным направлением для роста экономики России. При этом повышение темпов роста может произойти как за счет снижения зависимости от импорта, так и за счет роста эффективности. При этом наиболее перспективным направлением в этой сфере является развитие общественного транспорта и совместно используемых автомобилей

Эксперты рынка сошлись во мнении, что факторы, которые помогали расти экономике, практически исчерпались. Кроме того, сейчас сложились определенные сложности и на рынке в виду снижения возможностей по участию в мировом разделении труда и ограничения доступа к зарубежным технологиям. Однако некоторые эксперты посчитали, что в перспективе после 2025 года оценки роста ВВП оказались крайне низкими. В таком долгосрочном планировании лучше ориентироваться на долгосрочные тренды в экономике и не паниковать.

26 сентября в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявили, что ВВП России по итогу 2022 года может сократиться на 5,5%, что стало более лучшим показателем, который в июне прогнозировался на уровне 10%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть