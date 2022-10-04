Экс-сенатор США рассказал, у кого был мотив подорвать «Северные потоки»

Бывший американский сенатор Ричард Блэк заявил РИА «Новости», что мотив для подрыва газопроводов системы «Северный поток» был прежде всего у США.

«Я профессиональный судья и рассматриваю преступления как с точки зрения мотива, так и возможностей, и способов произвести что-то подобное взрыву на большой глубине океана. Немногие страны способны сделать это», — отметил экс-сенатор.

Он полагает, что у Украины нет технических возможностей для подобных разрушений, а подозревать в диверсии Россию – глупо и абсурдно.

Кроме того, Блэк полагает, что подобная операция не по силам какой-либо стране НАТО без координации в США.

«Думаю, что подорвать трубопровод было потрясающе удобно, чтобы никто не мог потребовать включить газ обратно <…> И у кого есть мотив к этому? Боюсь, что больше, чем у кого-либо, мотив для этого есть у ЦРУ и госдепа США», — заключил бывший сенатор.

Накануне профессор экономики Колумбийского университета (штат Нью-Йорк) Джеффри Сакс также заявил, что Соединенные Штаты Америки могут быть ответственными за разрушения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Утечки газа на трубопроводах системы «Северный поток» произошли на прошлой неделе. Точные причины ЧП пока неизвестны, идет расследование. Часть западных СМИ поспешили обвинить в произошедшем Россию.