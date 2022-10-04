РИА «Новости»: диверсии на «Северных потоках» не помогли рынку СПГ

Обозреватель РИА «Новости» Александр Собко оценил идею о том, что дефицит трубопроводного газа приведет к дополнительному спросу на рынке СПГ. Он указал, что после инцидентов на «Северных потоках» сразу два покупателя — трейдер Vitol и Shell — разорвали соглашения на покупку СПГ у будущего американского завода Driftwood LNG.

Таким образом рынок СПГ не смог выиграть от диверсии на российских трубопроводах, поскольку компании знали о подрыве ниток газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», написал Собко.

По оценке специалиста, на строительство в мире новых заводов СПГ, замещающий газ из РФ, потребуется примерно пять-десять лет. Собко добавил, что, если к тому моменту российский трубопроводный газ выйдет на китайский рынок, то это спровоцирует новый избыток, что приведет к обрушению цен.

Собко считает, что даже если российский экспорт в ЕС не восстановится, среднесрочные перспективы рынка СПГ выглядят неоднозначными.

Профессор экономики Колумбийского университета (штат Нью-Йорк) Джеффри Сакс заявил, что Соединенные Штаты могут быть ответственными за разрушения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Ранее в пресс-службе прокуратуры Швеции заявили, что территория на месте утечки газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» должна быть закрыта «для проведения осмотра места преступления».

27 сентября Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, которые произошли в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию. Ряд стран заявили о диверсиях и терактах на газопроводах.