Медведев провел параллель между подрывом нефтепровода в Никарагуа и ЧП с «Северными потоками»

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел параллель в своем Telegram-канале между инцидентом 1983 года с подрывом нефтехранилища в порту Никарагуа и ситуацией с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток – 2».

Медведев сообщил, что провел переговоры по ВКС с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой о политическом взаимодействии обеих стран и межпартийном сотрудничестве. В связи с этим, продолжил он, ему пришел на ум инцидент, который произошел почти 39 лет назад.

«Почти 39 лет назад, 11 октября 1983 года, США совершили налет на нефтехранилище в порту Никарагуа Коринто, где подорвали 5 нефтехранилищ, в которых хранилась большая часть нефтяных резервов страны», — написал Медведев.

Замглавы Совета безопасности РФ также напомнил, что через три дня после этого инцидента в порту Пуэрто-Сандино был подорван подводный трубопровод.

«А в январе – марте 1984 года воды трех никарагуанских портов, Коринто, Эль Блафф и Пуэрто-Сандино, были заминированы силами США. Ничего не напоминает?» — резюмировал он.

Упомянутый Медведевым инцидент с подрывом нефтехранилища в порту Коринто в 1983 году произошел по вине повстанцев, именующих себя демократические силы Никарагуа. Правительство страны назвало нападение «преступным» и направило ноту госсекретарю США Джорджу П. Шульцу с протестом против помощи Соединенных Штатов повстанческим силам.

Нападение произошло незадолго до того, как члены комиссии президента Рейгана по Центральной Америке встретились в Сан-Хосе, Коста-Рика, с Альфонсо Робело Кальехасом, лидером никарагуанской повстанческой группировки. После бывший госсекретарь Генри Киссинджер, заявил, что не знал о нападении, когда разговаривал с Кальехасом, а их переговоры касались «политической ситуации и возможных выборов» в стране.

27 сентября 2022 года Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях, которые произошли в один и тот же день на двух газопроводах компании, идущих по дну Балтийского моря в Германию. Ряд стран заявили о диверсиях и терактах на газопроводах. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у ведомства имеются данные о причастности западных стран ко взрывам на «Северных потоках».