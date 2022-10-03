РЖД: транзит контейнеров через Россию к концу 2022 года может сократиться на 25%

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Транзит контейнерных перевозок через Россию к концу 2022 года может сократиться на четверть. Это будет обусловлено снижением товарооборота между Китаем и Европой, приводит слова заместителя главы госхолдинга РЖД Алексея Шило РБК.

«Причиной снижения контейнерного транзита через Россию стало падение перевозок из Китая в Европу и обратно. За девять месяцев 2022 года они сократились на 35%», — заявил Шило.

По его словам, транзит контейнеров через Россию в январе-сентябре сократился на 17,6%. По итогам всего 2022 года РЖД планирует перевезти не менее 830 тыс. транзитных TEU. Для сравнения, к концу 2021-го этот показатель был на уровне 1,1 млн TEU.

15 сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что индексация грузового железнодорожного тарифа с 1 января 2023 года может составить 9,8%. Это позволит собрать с грузоотправителей почти 190 млрд руб. Вырученные денежные средства планируется направить на финансирование рекордной инвестиционной программы госхолдинга РЖД в 2023 году.

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