Глава Минсельхоза Патрушев: отмена экспортной пошлины на пшеницу не рассматривается

Отмена экспортной пошлины на пшеницу не рассматривается, так как данный механизм позволяет направлять на поддержку агро-промышленного комплекса страны «беспрецедентный объем средств». Слова главы Министерства сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева приводит РБК.

«Если раньше он (объем поддержки — «Газета.Ru») был порядка 300 млрд рублей в год, то в этом и следующем году — уже около полутриллиона. Агропром сейчас, наверное, одна из самых поддерживаемых отраслей по соотношению инвестиций государства на рубль получаемого эффекта», — заявил Патрушев.

Экспортные пошлины для зерна и масличных культур правительство ввело в 2021 году. Это было сделано с целью сдерживания роста цен на социально значимые продукты — хлеб, муку и подсолнечное масло. В настоящее время компаниям, работающим в отрасли, также выделяют значительные субсидии, добавил он.

«В прошлом году мы выделяли дополнительные субсидии животноводам, поскольку была высокая цена на корма и, соответственно, у предприятий росла себестоимость. В этом году в животноводстве рентабельность находится на приемлемом уровне, но сокращается у растениеводов, поэтому наши меры сосредоточены на них», — заключил министр.

3 октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о скрытых санкциях на экспорт продовольствия из России. Однако негативный эффект от западных ограничений может покрыть рекордный объем урожая зерна. В итоге Россия может поставить на мировой рынок «не менее, а может быть, и более 50 миллионов тонн зерна».