Чечня оказалась единственным регионом России, где за полгода выросли объемы валютных вкладов

Чеченская Республика стала единственным регионом России, где за шесть месяцев – с 1 марта по 1 сентября – увеличился объем банковских вкладов в валюте. Это следует из сведений о размещенных и привлеченных средствах на сайте Центробанка, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Во всех остальных регионах страны этот показатель упал, в среднем на 17,2%. В Чечне объем валютных вкладов населения вырос на 10,8%. Кроме того, в республике также рекордно вырос объем рублевых вкладов – на 49,1%, это максимум среди всех субъектов РФ.

Министерство финансов Чечни, ЦБ и федеральный Минфин на момент публикации не ответили на запросы «Газеты.Ru».

Сильнее всего валютные вклады населения сократились на Камчатке (на 46,7% за полгода), в Севастополе (-37,5%), Бурятии (-34%), Крыму (-33,7%) и Якутии (-31,3%).

Из данных ЦБ следует, что к 1 сентября средства населения в иностранной валюте в российских банках за полгода сократились на $14 млрд и составили около $70 млрд.

Как объяснил «Газете.Ru» начальник аналитического управления банка «БКФ» Максим Осадчий, сокращение валютных вкладов у населения укладывается в общий тренд.

«Отток валютных средств населения находится в рамках общей тенденции девалютизации экономики из-за ужесточения антироссийских санкций. Среди его основных причин – ограничения на выдачу средств с валютных вкладов или счетов граждан, продленное до 9 марта 2023 года. По существу, безналичные доллары и евро стали токсичными для россиян, угроза введения санкций против НКЦ может привести и к полному обесценению вкладов в долларах и евро», — рассказал аналитик.

По его словам, в некоторых регионах объем валютных вкладов упал так сильно из-за специфики работающих там кредитных организаций.

«Присутствие Севастополя и Крыма в топ-5 по оттоку валютных вкладов может быть связано с тем, что все банки, работающие на полуострове, находятся под санкциями. И они ограниченно могут работать с иностранной валютой», — сообщил Осадчий.