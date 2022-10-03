Кадыров заявил, что обогнал Лукашенко и Асада по числу введенных против него санкций

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с 2011 года против него и его окружения было введено около 70 санкций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Друзья, в свете последних санкций решил посчитать, а сколько их против меня выдвинули-то? Я ведь давно перестал вести им счет. Но вдруг я мировой рекордсмен по санкциям и должен быть на обложке Книги рекордов Гиннесса?» — сказано в сообщении Кадырова.

По подсчетам чеченского главы, с 2011 года против него были введены 15 прямых ограничений, против членов его семьи — 10, против его соратников и единомышленников — 28, против связанных с ним организаций — девять, а против его лошадей и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)-аккаунтов по четыре.

«Таким количеством не могут «похвастаться» нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад. Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают», — отметил Кадыров.

В заключение политик заявил о намерении подать заявку в Книгу рекордов России, а после в Книгу рекордов Гиннесса, «чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения».

Ранее Рамзан Кадыров предложил всем желающим странам одновременно ввести против него пакет самых жестких санкций.