Кадыров заявил, что обогнал Лукашенко и Асада по числу введенных против него санкций

close
100%
Магомед Чабаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что с 2011 года против него и его окружения было введено около 70 санкций. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Друзья, в свете последних санкций решил посчитать, а сколько их против меня выдвинули-то? Я ведь давно перестал вести им счет. Но вдруг я мировой рекордсмен по санкциям и должен быть на обложке Книги рекордов Гиннесса?» — сказано в сообщении Кадырова.

По подсчетам чеченского главы, с 2011 года против него были введены 15 прямых ограничений, против членов его семьи — 10, против его соратников и единомышленников — 28, против связанных с ним организаций — девять, а против его лошадей и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)-аккаунтов по четыре.

«Таким количеством не могут «похвастаться» нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад. Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают», — отметил Кадыров.

В заключение политик заявил о намерении подать заявку в Книгу рекордов России, а после в Книгу рекордов Гиннесса, «чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения».

Ранее Рамзан Кадыров предложил всем желающим странам одновременно ввести против него пакет самых жестких санкций.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть