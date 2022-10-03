Пищевая промышленность в Нидерландах столкнулась с трудностями из-за роста цен на энергию

Производители продуктов питания в Нидерландах столкнулись с финансовыми трудностями из-за роста цен на энергию. Компании получили гораздо меньше заказов в преддверии зимнего отопительного сезона, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на Федерацию голландской пищевой промышленности (FNLI).

«Активность в голландской промышленности сокращается впервые за два года. Производственные компании получили гораздо меньше заказов. Похолодание указывает на приближающийся экономический спад. Снижение в основном связано с высокими ценами на энергоносители и материалы, ухудшением экономических перспектив и неопределенностью», — говорится в материале.

Уровень деловой активности в королевстве по итогам сентября упал до 49 пунктов. Для сравнения, аналогичный показатель к концу августа составлял 52 пункта. Традиционно, степень индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о спаде активности в промышленном и производственном секторах экономики, сообщается в статье.

30 сентября аналитики Центрального статистического бюро Королевства Нидерланды представили данные, согласно которым уровень инфляции в стране по итогам первого осеннего месяца достиг исторической планки 17,1%. Рекордная инфляция стала следствием роста стоимости энергоносителей. За год цены на сырьевые ресурсы в королевстве увеличились на 114%.