«Ъ»: у мобилизованных возникли сложности с оформлением банковских карт

У некоторых мобилизованных не получается оформить банковские карты ввиду того, что военкоматы забирают военные билеты и не отдают их. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По словам очевидцев, в военкоматах мобилизованным нередко, забрав паспорта, не выдают на руки военные билеты, в связи с чем возникают проблемы с оформлением банковских карт. При этом денежное довольствие зачисляется на любую карту платежной системы «Мир», которую мобилизованный укажет в военкомате.

Источник издания отметил, что, несмотря на отсутствие военного билета, банки нередко идут навстречу мобилизованным и оформляют карту. Однако сами банки, если и идут на уступки, официально об этом не говорят. По словам юриста и основателя консалтинговой группы wCube Вадима Ткаченко, неважно, есть ли у мобилизованного счет в банке или нет, его все равно необходимо идентифицировать, а для этого нужен военный билет.

Эксперты сошлись во мнении, что даже при наличии карты потратить средства вряд ли получится, так как в зоне боевых действий может попросту не быть банкоматов и магазинов, принимающих карты. Также в зоне боевых действий может не быть интернета, вследствие чего управлять, например, платежами за кредит практически невозможно.

30 сентября глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил, что потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным составят не более 1-2% чистой прибыли финансовых организаций.