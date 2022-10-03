Аналитик Карпунин сообщил, что новая схема расчета курсов валют от ЦБ не повлияет на стоимость рубля

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Pixabay

Альтернативная методика расчета курса рубля, о которой ранее 3 октября сообщил Центробанк, не должна существенно сказаться на стоимости национальной валюты. Об этом «Газете.Ru» сообщил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Представленная ЦБ процедура предусматривает использование банковской отчетности и цифровых платформ внебиржевых торгов для определения официального курса рубля.

«По сути на курс новая методика не должна повлиять. Сейчас курс – это сделки на бирже среди участников валютного рынка. В основном это экспортеры, импортеры и банки. Они составляют подавляющее большинство оборотов. В случае перехода на новые механики, эти же участники останутся основными игроками. Так что и курсообразование по сути будет близко по своим параметрам к обычным биржевым рыночным колебаниям», — рассказал Карпунин.

По его словам, введение новой методики ЦБ обусловлено рисками, связанными с потенциальной остановкой свободных биржевых торгов тем же долларом на Мосбирже.

«Соответственно нужны будут новые метрики, чтобы определять курс. Если сейчас в основе биржевые сделки, то при их отсутствии в будущем ЦБ будет опираться на сделки банков (с клиентами и другими банками) и на внебиржевые операции. Пока же торги на Мосбирже проходят, ничего не меняется», — уточнил аналитик.

ЦБ в сообщении о введении новой методики расчета курса рубля объяснил, что это нужно для более точного отражения ситуации на рынках. Банк России учитывал, что против Национального клирингового центра (входит в группу Мосбиржи) могут быть введены санкции. Тогда торги долларом на Мосбирже могут остановиться.

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