МСП Банк запустил новый депозитный продукт

Дочерняя организация Корпорации МСП, МСП Банк, запустил «Овернайт», который позволит предпринимателям не терять доход от свободных на короткий период средств.

«Овернайт» позволяет разместить суммы от 50 млн рублей сроком на 1 ночь. Ставка устанавливается ежедневно. В контакт центре МСП Банка и в системе дистанционного обслуживания «Мой МСП» можно уточнить ставку, а также до 17:00 даты размещения средств можно подать заявку на открытие депозита. Возврат средств осуществляется не позднее 11:00 следующего дня.

«Ни для кого не секрет, что под конец рабочего дня нельзя проводить банковские операции и оплачивать счета, но это не значит, что нельзя получить прибыль. Деньги должны работать всегда. И сегодня мы начали принимать заявки на размещение так называемых «коротких денег». Это значит, что клиент может положить денежные средства на депозит даже на одну ночь и без открытия расчетного счета в Банке, а на следующий день до 11 утра получить прибыль», — сказал председатель правления МСП Банка Петр Засельский.

«Овернайт» дополнил депозитную линейку МСП Банка, представленную депозитными продуктами «Надежный» и «Гибкий».