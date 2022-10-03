Услугу «умного» дома предложили включить в тарифы ЖКХ

Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) предложило включить в нормативы тарифов ЖКХ услугу «умного» дома. Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что мера будет действовать в зданиях, в которых девелопер установил систему «умного» дома на этапе строительства.

Предлагается также утвердить единые стандарты таких технологий на законодательном уровне. Соответствующее извещение НОЗА направило в Минстрой, Минпромторг и Минцифры.

По словам главы аппарата объединения Кирилла Холопика, на данный момент расходы на обслуживание «умных» систем утверждаются на собраниях собственников жилья, которые сложно проводить из-за необходимости соблюдения кворума.

«Так называемый муниципальный тариф за обслуживание многоквартирного дома не предусматривает расходов на обслуживание «умных» систем, например видеонаблюдения, мобильного приложения жильца», — рассказал Холопик.

Он подчеркнул, что закон должен разрешить автоматическую надбавку к тарифу для «умных» домов в зависимости от их класса. По мнению экспертов, опрошенных изданием, сумма коммунальных платежей в таких домах может вырасти на 5-15%.

Ранее директор телекоммуникационной компании «СберМобайл» Руслан Гурджиян рассказал «Газете.Ru» о способах защиты «умных» домов в России.