Услугу «умного» дома предложили включить в тарифы ЖКХ

«Известия»: НОЗА предложило включить услугу «умного» дома в тарифы ЖКХ

close
100%
Depositphotos

Национальное объединение застройщиков жилья (НОЗА) предложило включить в нормативы тарифов ЖКХ услугу «умного» дома. Об этом сообщает газета «Известия».

Уточняется, что мера будет действовать в зданиях, в которых девелопер установил систему «умного» дома на этапе строительства.

Предлагается также утвердить единые стандарты таких технологий на законодательном уровне. Соответствующее извещение НОЗА направило в Минстрой, Минпромторг и Минцифры.

По словам главы аппарата объединения Кирилла Холопика, на данный момент расходы на обслуживание «умных» систем утверждаются на собраниях собственников жилья, которые сложно проводить из-за необходимости соблюдения кворума.

«Так называемый муниципальный тариф за обслуживание многоквартирного дома не предусматривает расходов на обслуживание «умных» систем, например видеонаблюдения, мобильного приложения жильца», — рассказал Холопик.

Он подчеркнул, что закон должен разрешить автоматическую надбавку к тарифу для «умных» домов в зависимости от их класса. По мнению экспертов, опрошенных изданием, сумма коммунальных платежей в таких домах может вырасти на 5-15%.

Ранее директор телекоммуникационной компании «СберМобайл» Руслан Гурджиян рассказал «Газете.Ru» о способах защиты «умных» домов в России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть