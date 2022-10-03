Банк России подготовил доппроцедуры для установки курсов зарубежных валют к рублю

Банк России разработал дополнительные процедуры, которые позволят установить официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — отметили в публикации.

Регулятор добавил, что основная цель этих процедур заключается в более точном отражении ситуации на рынках.

В ЦБ добавили, что был подготовлен проект по внесению изменений в порядок расчета и опубликовании курсов зарубежных валют.

30 сентября генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что если западные страны введут санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), то курсы ведущих мировых валют, включая доллар и евро, станут квазирыночными.

До этого заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что в настоящее время изменение лимитов по снятию валюты со счетов невозможно из-за действующих против России международных санкций. По этой причине Центробанк продлил в очередной раз лимит на снятие валюты, включая доллары и евро, со счетов граждан до 9 марта 2023 года.