В Саранске производят импортозамещающие световые приборы

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Завод световых приборов

Завод световых приборов (ЗСП) в Саранске в рамках импортозамещения производит световые приборы и комплектующие к ним.

Во время производства используется более 20 единиц оборудования.

«Основной состав продукции – это световые приборы и комплектующие, среди которых источники питания, светодиодные модули, оптические линзы, корпусные изделия и блоки аварийного питания», — отметил технический директор завода световых приборов Александр Куршев.

Процесс на производстве автоматизирован. Печатная плата проходит через принтер, установщик и печь. Но сотрудники завода контролируют работу оборудования и вручную собирают часть компонентов источников питания. Затем с помощью специальной машины они спаивают детали, после чего готовый продукт проверяется и отправляется на лазерную гравировку.

«В месяц мы выпускаем около 100 тысяч светодиодных модулей, 20 тысяч источников питания и от 2 до 10 тысяч корпусных деталей», — добавил Куршев.

Ранее все комплектующие и светильники поставлялись из Франции, Австрии и Италии. Функционально продукция саранского завода ничем не уступает импортным аналогам, а главное конкурентное преимущество – привлекательная цена светильников.

«Мы планируем запустить серийное производство блоков аварийного питания, электронной пускорегулирующей аппаратуры и некоторых моделей оптических линз», — заключил Александр Куршев.

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