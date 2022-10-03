Банки ввели идентификацию гаджетов для защиты счетов россиян от мошенников с 1 октября

Российские банки с 1 октября обязали проводить идентификацию устройств, с которых их клиенты совершают онлайн-операции, а также подтверждать их телефонные номера и адреса электронной почты для защиты от мошенников, передает «Интерфакс».

О введении соответствующих требований Банк России сообщал в июне. ЦБ обязал кредитные организации проводить идентификацию устройств клиентов с использованием удаленного доступа.

Как отмечалось, в случае если мошенники смогут выманить пароли для входа в мобильный банк, они не смогут проникнуть в личный кабинет клиента со своих устройств: банк выявит «чужой» гаджет и свяжется с клиентом для проверки. Если банковская операция осуществляется через мобильное приложение, банки должны подтверждать телефонный номер их клиента и использовать эту информацию для анализа характера и объема совершаемых операций. При этом конкретные способы и сроки подтверждения электронной почты и телефонного номера в документе не указаны.

С 1 октября 2022 года россияне также смогут самостоятельно устанавливать запрет на банковские онлайн-операции или ограничивать их параметры, например размер транзакции или временной лимит.