«Известия»: доходы российских граждан увеличатся более чем на полтора триллиона рублей

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Доходы граждан РФ увеличатся более чем на 1,5 триллиона рублей из-за введения новых регулярных пособий нуждающимся семьям с детьми, а также индексации пенсий для неработающих пенсионеров и прожиточного минимума на 10%. Такие расчеты сделало издание «Известия».

Индексацию пенсий в нынешнем году из-за высокой инфляции провели в два этапа. Средний ее размер вырос до 19,3 тысячи рублей.

Также «Известия» напоминают, что на реализацию социальных поручений президента в 2023 году выделят 2,1 триллиона рублей. Это на 110 миллиардов рублей больше, чем в текущем году.

В 2024-м и 2025-м на социальные выплаты планируется выделить по 2,3 триллиона рублей.

Деньги пойдут на пособие малообеспеченным семьям с детьми до 16 лет включительно и беременным.

В 2023 году маткапитал на второго ребенка вырастет до 779 тысяч рублей. Всего на выплату материнского капитала в 2023 году планируется направить более 550 миллиардов рублей, добавил он.

Ранее сообщалось, что сумма пособия, которое получают матери при рождении первого ребенка, может увеличиться к 2025 году до 646 875,5 рублей.

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