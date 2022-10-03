Экономист Бабин предсказал падение рубля к юаню и гонконгскому доллару в октябре

Экономист Бабин предрек падение рубля к юаню и гонконгскому доллару в октябре 2022 года

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В октябре рубль будет под давлением санкций, что скажется на его ослаблении по отношению к китайскому юаню и гонконгскому доллару. Об этом «Прайму» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Что касается ключевых дружественных валют — китайского юаня и гонконгского доллара — то по отношению к ним рубль, скорее всего, в октябре будет постепенно дешеветь», — отметил Бабин.

По его словам, на курс рубля будет влиять снижение цен на сырье, что со временем сократит экспортный доход, который обеспечивает приток зарубежной валюты на рынок. Кроме того, наблюдается постепенное восстановление импорта. Все это влияет на баланс спроса и предложения иностранной валюты. Это, в свою очередь, нарушает стабильность курса рубля.

Он добавил, что сейчас уже трудно прогнозировать курс рубля по отношению к традиционным парам USD/RUB и EUR/RUB. Речь идет о том, что котировки каждый день меняются из стороны в сторону на 5-10%. Кроме того, на валютном рынке происходит переход средств из валют недружественных стран в валюты дружественных.

1 октября управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что в ближайшее время курс рубля может укрепиться из-за возможного прекращения торгов долларом и евро на Московской бирже.

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