Глава Минсельхоза Патрушев заявил о скрытых санкциях на экспорт продовольствия из РФ

Ограничения против Москвы не замедлили развитие российского агропромышленного комплекса (АПК), считает глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. При этом глава ведомства добавил, что экспорт зерна, продовольствия, удобрений и другой продукции в этой сфере сдерживают скрытые санкции. Об этом информирует РБК.

Введенные после начала спецоперации на Украине антироссийские санкции оказали «определенное негативное влияние», признал чиновник. Он добавил, что в итоге ограничительные меры но «не смогли затормозить те процессы, которые были запущены в аграрном секторе за последние годы, еще с момента начала реализации национальных проектов, а потом в результате продэмбарго 2014 года».

В этом году, по данным Патрушева, в России ожидается рекордный урожай зерна .По оценкам, РФ может поставить на мировой рынок «не менее, а может быть, и более 50 миллионов тонн зерна».

В августе глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что в ведомстве видят серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем 2022 — 2023 сельхозгоду.

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