Глава Минсельхоза Патрушев заявил о скрытых санкциях на экспорт продовольствия из РФ

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Ограничения против Москвы не замедлили развитие российского агропромышленного комплекса (АПК), считает глава Министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. При этом глава ведомства добавил, что экспорт зерна, продовольствия, удобрений и другой продукции в этой сфере сдерживают скрытые санкции. Об этом информирует РБК.

Введенные после начала спецоперации на Украине антироссийские санкции оказали «определенное негативное влияние», признал чиновник. Он добавил, что в итоге ограничительные меры но «не смогли затормозить те процессы, которые были запущены в аграрном секторе за последние годы, еще с момента начала реализации национальных проектов, а потом в результате продэмбарго 2014 года».

В этом году, по данным Патрушева, в России ожидается рекордный урожай зерна .По оценкам, РФ может поставить на мировой рынок «не менее, а может быть, и более 50 миллионов тонн зерна».

В августе глава министерства сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что в ведомстве видят серьезные риски для мировой продовольственной безопасности в текущем 2022 — 2023 сельхозгоду.

Ранее МВФ спрогнозировал дальнейшее снижение продовольственной безопасности в мире

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