«Ъ» объяснил, почему россияне начали снимать со счетов наличные рубли и валюту

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

По информации издания «Коммерсантъ», российские граждане начали резко снимать валюту и рубли, в банках наблюдается наплыв желающих получить наличные.

В большинстве отделений московских финансовых организаций, пишет издание, можно заказать валюту для снятия со счетов. Получить валюту можно через два-три дня. Есть банковские филиалы, где можно купить доллары или евро в кассе.

По оценке экспертов, опрошенных изданием, ажиотаж продлится не более месяца. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский указал, что спрос связан с тремя факторами.

Это обеспокоенность граждан после объявления мобилизации, желание выезжающих из страны снять наличные и финансовая безграмотность. Тараповский разъяснил последний пункт: многие не знают о возможности открыть счет в любой из дружественных стран ЕврАзЭС и перевести средства туда.

Ранее заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев назвал обесценивание одним из основных рисков при снятии наличных со счета.

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