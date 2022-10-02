В Российском зерновом союзе рассказали, что будет с ценами на рис и гречку

Президент Российского зернового союза Злочевский спрогнозировал подорожание риса на 10%

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Pixabay

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский спрогнозировал цены на популярные крупы в стране. Так, по его мнению, может подорожать рис, а гречка — подешеветь. Об этом Злочевский рассказал радио Sputnik.

«Гречка падает в цене. В этом году достаточно большой урожай, поэтому, думаю, она будет стоить дешевле, чем рис, но и ему не даст сильно подняться. Традиционное соотношение, когда гречка стоит дороже, чем рис, может поменяться», – считает он.

Эксперт отметил, что рис может подорожать до 10%, так как в этом году урожай риса, по словам Злочевского, будет немного меньше, чем всегда, порядка 900 тыс. тонн вместо обычных одного миллиона и 100 тыс. тонн. Президент Российского зернового союза признался, что этого достаточно, чтобы покрыть внутренние потребности.

«Общее потребление риса у нас порядка миллиона тонн в год, из них 800 тысяч своего и около 200 тысяч импортного. Мы производим короткозерный рис, около 300 тысяч тонн в год обычно идет на экспорт в ближнее зарубежье. А завозим длиннозерный, на него есть потребительские предпочтения. Говорить о том, что будут взрывные процессы, связанные с ростом цен на рынке риса, не приходится. Он будет чуть дороже, чем в прошлом сезоне, но не сильно», — пояснил Злочевский.

Ранее сообщалось, что в России на 10–20% выросли цены на ряд товаров для мобилизованных и добровольцев, в том числе на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары.

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