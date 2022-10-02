Европа сократила средние темпы закачки газа в хранилища почти на треть в сентябре

Средние темпы закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) Евросоюза в сентябре сократились на 30%, до 0,25 п.п. в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe).

«Сейчас в европейских хранилищах находится около 95 миллиардов кубометров газа, ЕС смог заполнить ПХГ скорее вопреки, чем благодаря сложившейся ценовой конъюнктуре», — отметил консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

По его словам, задача по наполнению хранилищ в условиях уменьшения поставок из России стала для Европы непростой. Однако она была выполнена за счет увеличения поставок СПГ. Изначально объемы СПГ предназначались азиатским рынкам, но были переманены европейскими странами за счет более выгодной ценовой премии.

Он добавил, что совокупная емкость подземных хранилищ европейского региона составляет 110 млрд кубометров. Однако за осень и зиму Европа расходует около 250 млрд кубометров газа. То есть текущие запасы покрывают лишь 40% от спроса.

В конце сентября «Интерфакс», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe сообщил, что отстающие по уровню увеличения запасов газа в ПХГ от общего уровня Евросоюза Австрия, Венгрия и Болгария начали наращивать объемы закачки в свои хранилища.