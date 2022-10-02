Россияне не стремятся покупать жилье даже со скидками

Спрос на покупку квартир на вторичном рынке упал, несмотря на серьезные скидки

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Павел Гирин/РИА «Новости»

Продавцы квартир предлагают крупные скидки при продаже квартиры, однако покупатели не спешат с приобретением нового жилья. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на данные экспертов рынка.

«Появились взволнованные продавцы, которые готовы отдать свою недвижимость с существенным дисконтом, есть запросы от собственников на быстрый выкуп квартир со скидкой в 30-40%, потому что срочно нужны деньги. Покупатели же не готовы скупать жилье, пользуясь моментом. Спрос стал ниже и осознаннее», — отметила управляющий директор сети офисов «Миэль» Ирина Пешич.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что спрос на покупку нового жилья в сентябре упал почти на треть, при этом объем предложения вырос на 15%. Такая ситуация сложилась из-за турбулентности рынка, когда во время пандемии коронавируса цены стремительно росли. Сейчас же они стали падать из-за стагнации рынка ввиду большого предложения и снижения покупательской способности населения. Средний размер скидки на квартиру сейчас составляет около 5-7%.

Аналитики посчитали, что спад продаж наблюдается и у девелоперов. Причем в последние несколько недель часть застройщиков зафиксировали уменьшения числа сделок практически на 50% по сравнению с предыдущими периодами. Однако обвала рынка не будет, так как девелоперы подстраиваются под новые условия, продолжая работать активнее.

1 октября президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков заявил, что цены на вторичное жилье в России будут снижаться дальше в среднесрочной перспективе. По его словам, сейчас предложений на рынке значительно больше, чем спроса. Из-за этого собственники квартир вынуждены делать существенные скидки при продаже.

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