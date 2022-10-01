Российское правительство утвердило новое положение по госаккредитации IT-компаний

Правительство России утвердило новое положение о государственной аккредитации компаний, работающих в сфере информационных технологий. Постановление кабмина об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить согласованное с правительством Москвы прилагаемое положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», — сказано в документе.

Согласно постановлению, министерство цифрового развития России до 1 ноября утвердит список видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря — регламент предоставления госуслуги по аккредитации.

Ранее 1 октября эксперт в области кибербезопасности и права, управляющий компании RTM Group Евгений Царев рассказал, что, если разработчик программного обеспечения (ПО) не добавил в функционал своего продукта запрос на разрешение копирования данных с устройства пользователя, он может стать фигурантом уголовного дела по статье 272 УК РФ за неправомерный доступ к информации, по которой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

На этой неделе сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России попросило руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о своих мобилизованных сотрудниках.