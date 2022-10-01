Российское правительство утвердило новое положение по госаккредитации IT-компаний

close
100%
«Газета.Ru»

Правительство России утвердило новое положение о государственной аккредитации компаний, работающих в сфере информационных технологий. Постановление кабмина об этом опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить согласованное с правительством Москвы прилагаемое положение о государственной аккредитации российских организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий», — сказано в документе.

Согласно постановлению, министерство цифрового развития России до 1 ноября утвердит список видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря — регламент предоставления госуслуги по аккредитации.

Ранее 1 октября эксперт в области кибербезопасности и права, управляющий компании RTM Group Евгений Царев рассказал, что, если разработчик программного обеспечения (ПО) не добавил в функционал своего продукта запрос на разрешение копирования данных с устройства пользователя, он может стать фигурантом уголовного дела по статье 272 УК РФ за неправомерный доступ к информации, по которой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

На этой неделе сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России попросило руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о своих мобилизованных сотрудниках.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть