Итальянская Eni: «Газпром» сообщил о невозможности поставить газ в субботу через Австрию

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Bernadett Szabo/Reuters

«Газпром» сообщил итальянской нефтегазовой группе Eni, что в cубботу, 1 октября, не сможет поставить газ в Италию из-за «невозможности его транспортировки» через Австрию. Об этом сообщается на сайте итальянской компании.

«Газпром» cообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодняшний день объемы газа в связи с заявленной невозможностью транспортировки газа через Австрию. Таким образом, сегодня поток российского газа, предназначенный для Eni через пропускной пункт в Тарвизио, будет на нулевом уровне», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что компания предоставит новую информацию, «если поставки будут возобновлены».

Ранее итальянская энергетическая компания Eni сообщала, что в среду, 31 августа, получит от «Газпрома» примерно на 7 млн кубометров газа меньше. Объем импорта в последний день лета упадет с 27 млн кубов до 20 млн. До этого ежедневные объемы поставок монополиста в Италию оценивались в 34 млн кубов.

В конце июля «Газпром» сократил поставки газа для Eni примерно до 27 млн кубов в день с прежних 34 млн.

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