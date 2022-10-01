Аналитик Юшков оценил убытки РФ из-за потери «Северных потоков» в десятки миллионов евро

Сумма убытков России от потери «Северных потоков» может составить десятки, если не сотни миллионов евро. Об этом «Московскому комсомольцу» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«В сумму убытков России от потери «Северных потоков» могут войти возможные взыскания дополнительных штрафных санкций со стороны европейских совладельцев труб. В этом случае счет будет идти на десятки, если не сотни миллионов евро», — отметил Юшков.

По его словам, объем технологического газа, который продолжает выходить в воздух из трубопроводов, составляет 100 млн кубометров. За этот объем Россия могла бы выручить до $2 млрд.

Он добавил, что есть еще определенные нормы, которые прописаны в страховых договорах. Их размер достигает €17 млрд. При этом выплата этой компенсации может быть назначена лишь после множества судов и комиссий. При этом решение будет вынесено, скорее всего, не в пользу российской стороны.

Ранее в субботу на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан заявил, что цены на энергоносители на мировом рынке поднимутся из-за инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». По его словам, сейчас газ также продолжает выходить наружу и поступает в окружающую среду, нанося вред экологии и влияя на судоходство. Поэтому данная катастрофа является одной из самых ужасных.