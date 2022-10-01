Reuters: госбанкам Китая велели распродать доллары ради поддержки юаня

Народный банк Китая (Центробанк) велел госбанкам готовиться к продаже долларов для закупки юаней ради поддержки курса нацвалюты. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на несколько источников.

В публикации отметили, что ЦБ хочет, чтобы госбанки начали закупать юани за доллары у своих зарубежных подразделений, находящихся в том числе в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.

По данным издания, ЦБ Китая пошел на эту меру ради поддержки курса национальной валюты на фоне ее стремительного ослабления. Уже с начала 2022 года курс юаня упал более чем на 11%.

При этом масштаб продажи доллара будет достаточно весомым. Однако точных объемов регулятор так и не назвал.

26 сентября Народный банк Китая впервые с июля 2020 года понизил курс национальной валюты до 7 юаней за доллар.

До этого ведущий эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что инвестиции в китайский юань, который замминистра финансов Алексей Моисеев назвал ключевой альтернативой доллару или евро, обладают определенными рисками. Первая опасность в том, что в России пока нет полноценной инфраструктуры для работы с юанем. Второй проблемой, по его словам, является сильная зарегулированность китайской валюты.