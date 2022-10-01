Альфа-Банк поможет студентам построить карьеру в IT за три месяца

Альфа-Банк запустил бесплатный курс по IT-архитектуре. Он пройдет в рамках ежегодной образовательной программы Alfa Factory. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За три месяца студенты смогут получить профессию IT-архитектора, владеющего Business Process Management: изучить IT-ландшафт банка, узнать об автоматизации внутренних бизнес-процессов и научиться создавать приложения на low-code BPM-платформе Pega — лучшей по версии консалтинговой компания Gartner.

Преподаватели — ведущие разработчики банка.

Авторы проекта отмечают, что учится можно гибридно: очно и онлайн, совмещая с работой или другой учебой.

Наиболее перспективные выпускники получат оффер от организатора курсов и смогут построить карьеру в крупнейшем цифровом частном банке России.

По итогам прошлого года 25 студентов Alfa Factory уже устроились на работу в Альфа-Банк, подчеркивают в банке.

Чтобы попасть на программу Alfa Factory, нужно подать заявку до 16 октября. Заявки принимаются от жителей Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Старт курса запланирован на ноябрь.