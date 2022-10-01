Conversation Africa: объем зарубежных вложений в экономику Нигерии упал более чем на 80%

Уровень иностранных инвестиций в нигерийскую экономику сократился как минимум на 80% из-за серьезных проблем с безопасностью и отсутствия политических свобод. Об этом заявил обозреватель портала The Conversation Africa Дэвид Фадиран.

«Привлекательность рынка африканской страны для зарубежных предпринимателей стала падать еще до кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Страна потеряла $8 млрд чистых вложений в различные отрасли хозяйства», — отметил Фадиран.

По его словам, несовершенство законов, которые не защищают собственность зарубежных предпринимателей, параллельно с террористической активностью авторитарного режима, серьезно мешают развитию экономики.

Он добавил, что помимо уменьшения зарубежных инвестиций, также сократился размер национальных инвестиций. Это произошло из-за того, что конфликт за землю между фермерами и скотоводами страны не может закончиться.

В конце сентября военные пенсионеры Нигерии устроили марш протеста возле штаб-квартиры министерства обороны страны в Абудже из-за невыплаты им выходного пособия после увольнения со службы.