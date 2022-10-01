В Китае предсказали возможные потрясения энергорынка из-за утечек газа

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Danish Defence Command/Forsvaret Ritzau Scanpix/Reuters

Цены на энергоносители на мировом рынке поднимутся из-за инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Китая при организации Гэн Шуан.

«Мы серьезно обеспокоены недавними многочисленными утечками на «Северных потоках», сопровождавшимися сильными подводными взрывами. Потребители во всем мире, в том числе в развивающихся странах, скорее всего, пострадают от потрясений на энергетических рынках и роста цен на энергоносители», — отметил Шуан.

По его словам, сейчас газ также продолжает выходить наружу и поступает в окружающую среду, нанося вред экологии и влияя на судоходство. Поэтому данная катастрофа является одной из самых ужасных.

Он добавил, что есть вероятность диверсии на газопроводах, однако нельзя исключать и хрупкость инфраструктуры. Поэтому необходимо провести профессиональное и независимое расследование инцидента.

Ранее во вторник официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что во время взрывов в трех нитках «Северных потоков» находилось около 800 млн кубометров газа. По его словам, этого количества хватило бы Дании на три месяца.

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