Аналитик спрогнозировал динамику курса рубля в начале октября

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил в разговоре с агентством «Прайм», что в начале октября рубль продолжит укрепляться.

Он отметил, что ЧП на трубопроводах системы «Северный поток» и новый виток ухудшения отношений России и Запада в моменте надавили на рубль и доллар чуть усилил свои позиции.

В начале следующей недели инвесторы, по мнению эксперта, должны отыграть свои потери. Антонов допустил умеренное укрепление рубля, а не американской и европейской валюты.

«Вполне вероятно, что начало октября доллар встретит на уровне 55-59, а евро — в диапазоне 54-58 рублей», — добавил аналитик.

Накануне директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что если западные страны введут санкции против Московской биржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД), то курсы ведущих мировых валют, включая доллар и евро, станут квазирыночными.

Ранее эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер указал, что 70 рублей за доллар — комфортный для экономики России курс валюты.