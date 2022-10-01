Профессор Сафонов рассказал об индексации ряда выплат с 1 октября

Профессор Сафонов: с 1 октября бюджетникам проиндексируют заработную плату

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Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов рассказал «Известиям», индексации каких выплат запланированы с 1 октября.

«С 1 октября ожидается индексация заработных плат бюджетников», — заявил эксперт.

В число бюджетников, как отметил профессор, попадают госслужащие, сотрудники федерально-бюджетных учреждений. Кроме того, на 4% проиндексируют пенсии военных, добавил Сафонов.

Накануне в Минтруда сообщили, что единовременное пособие при рождении ребенка увеличится на 12,4% в 2023 году.

Ранее стало известно, что Министерство экономического развития прогнозирует рост среднемесячной номинальной заработной платы до 80 028 рублей в России в 2025 году.

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