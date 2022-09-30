Подписчики СберПрайм могут получить миллион бонусов за покупки

С 30 сентября по 7 октября 2022 года в рамках акции СберПрайм Weekend клиенты Сбера могут получить до 100 процентов бонусами за покупки у партнеров подписки СберПрайм, сообщает пресс-служба банка. При этом у пяти человек есть шанс выиграть один миллион бонусов.

Для участия в акции необходимо иметь активную подписку «СберПрайм» или «СберПрайм+», быть участником программы «СберСпасибо», авторизоваться в сервисах-партнерах акции по Сбер ID, а также при оплате покупок пользоваться картой Сбербанка.

«Мы запустили подписку СберПрайм два года назад. Новая акция СберПрайм Weekend приурочена ко дню рождения подписки. СберПрайм Weekend мы проводим регулярно – это акции, которые дают нашим подписчикам возможность получить дополнительную выгоду и заработать повышенные бонусы при покупках в сервисах СберПрайм», — отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

Среди партнеров, участвующих в акции, – СберМаркет, Самокат, СберМегаМаркет, ЕАПТЕКА, Okko, СберМобайл и другие. В подписку СберПрайм+ включены такие привилегии, как лучшие условия по СберКарте, переводы клиентам СберБанка без комиссии, специальные условия по вкладу и кредиту, а также бесплатный доступ к Okko Оптимум, к медиатеке Звука, бесплатная доставка в СберМегаМаркете и ЕАПТЕКЕ, повышенные бонусы за покупки в СберМаркете и другие.

В Сбере отметили, что согласно недавно проведенному аналитическому исследованию, подписка СберПрайм+ возглавила рейтинг подписок в России во втором полугодии 2022 года по наполняемости сервисами. Всего с начала 2022 года пользователи программы лояльности Сбера списали на покупки в различных категориях более 31,3 млрд бонусов от СберСпасибо, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.